ACV pakt tegen Ter Leede eerste punt van het seizoen in derde divisie

VOETBAL - ACV heeft de tweede wedstrijd van het seizoen in de derde divisie, gelijk gespeeld. In Sassenheim werd het tegen Ter Leede met 2-2. Vorige week verloor de ploeg van trainer Ruud Jalving n in eigen huis van DOVO.

Al binnen tien minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Tim Bloemberg zette zelf de aanval op en passeerde doelman Enver Spijodic vanaf een meter of acht. Het was de eerste kans in de wedstrijd. Bij ACV had de Oekraïner Yassine Mohamed Abouzraa een basisplaats. De voor de oorlog gevluchte verdediger kreeg deze week te horen dat hij speelgerechtigd was en kreeg van zijn trainer direct een basisplaats. Abouzraa speelde dit seizoen nog bij Real Pharma Odessa, dat in Oekraïne uitkomt op het tweede niveau. In veertien wedstrijden scoorde hij als centrumverdediger vijf keer.

Voorsprong halverwege

ACV raakte na de achterstand niet in paniek en kwam na ruim een half uur spelen langszij. Uit een corner van Steijn Strijker, schoot Niels Grevink snoeihard de gelijkmaker binnen (1-1). Een minuut voor rust kwamen de Assenaren op voorsprong. Tapmahoe Sopacua stond randje buitenspel, mocht doorgaan en scoorde beheerst de 2-1, wat ook de ruststand zou zijn.

Tien minuten na rust verzuimde Giovanni Zwiksta de wedstrijd vroegtijdig op slot te gooien. De ACV'er miste oog in oog met doelman De Vries. Amper vier minuten later faalde Zwikstra opnieuw. Dit keer schoot de middenvelder, geheel crijstaand, vanaf vijf meter over.

Uit het niets

In de 65ste minuut kwam de thuisclub weer naast ACV. De gelijkmaker kwam uit de lucht vallen. Invaller Steven Wajer schoot, vanaf 16 meter snoeihard binnen (2-2). ACV was even van slag en had geluk dat de thuisclub niet op voorsprong kwam. De lat en een volley net naast hielden ACV in leven.