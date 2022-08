Andringa wint met volleybalmannen eerste WK-duel

De Nederlandse volleyballers zijn het WK in het Sloveense Ljubljana goed begonnen. Met Robbert Andringa uit Assen als libero wonnen de volleyballers in drie sets van Egypte. Het werd 25-17, 25-22 en 25-16.

Het duel tegen Egypte is een mooie opwarmer voor de volleyballers. De volgende twee wedstrijden zijn namelijk tegen teams die hoger staan op de wereldranglijst. Maandag nemen de 'lange mannen' het op tegen Argentinië, woensdag is Iran de tegenstander in de laatste groepswedstrijd. De beste twee ploegen uit elke poule en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de knock-outfase.