Alcides wint moeizaam van Rohda Raalte

VOETBAL - Alcides uit Meppel heeft zijn eerste wedstrijd in de Vierde Divisie (voorheen Hoofdklasse) gewonnen. Rohda Raalte werd op het eigen sportpark Ezinge met 1-0 verslagen. Ondanks de weinige kansen was de overwinning terecht.

Alcides schoot gelijk goed uit de startblokken en kreeg uit een corner gelijk een goede mogelijkheid. Het was Boye Keizer die hoog over schoot. Daarna was het Nick Kuiper die de bal loeihard bovenkant lat schoot.