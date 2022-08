FC Emmen zakt in slotfase door de hoeven in de Kuip: 4-0

Wat een kans kreeg Rui Mendes. Volledig vrij leek hij de bal toch zo tegen de touwen te kunnen schieten, maar de Portugees schoot in de 26e minuut in het zijnet. Het had de 0-1 moeten zijn. Zo'n grote kans kreeg Emmen daarna niet meer en in de tweede helft schakelde Feyenoord een tandje bij en won de thuisclub, uiteindelijk ook dik verdiend, met 4-0.