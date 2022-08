Dick Lukkien: 'Na de 2-0 hadden we de zaak gesloten moeten houden'

En Araujo was lange tijd niet de enige die kon terugkijken op een aardig duel in De Kuip, want hoewel de zege van Feyenoord dik verdiend was bood Emmen zeker een uur lang prima partij. "Eigenlijk kregen wij in de eerste helft de beste kans via Rui Mendes. Dat was een honderd procent kans, die Rui gewoon moet maken."