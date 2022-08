Mendes en Diemers balen van dikke nederlaag in Rotterdam: 'Het was geflatteerd'

Of het een andere wedstrijd was geworden als Rui Mendes de grootste kans van de eerste helft had binnen geschoten? Ongetwijfeld. Maar de Portugese aanvaller trof het zijnet, waardoor de Drentse club niet op voorsprong kwam in De Kuip. Na rust schakelde Feyenoord een tandje bij en werd Emmen verdiend verslagen. Dankzij drie goals in de laatste zeven minuten ook nog met ruime cijfers: 4-0. Te ruime cijfers, vonden Diemers en Mendes.

"Het was geflatteerd", vond Diemers die voor even terugkeerde in het stadion waar hij anderhalf seizoen zijn kunsten mocht vertonen. "We hebben het een uur lang prima gedaan en bij vlagen laten zien tot wat we in staat zijn."

'Eerlijk gezegd wist ik niet waar het doel stond'

Mendes had het publiek in De Kuip nog stiller kunnen krijgen dan dat het na een kwartier al was, maar de Portugees leek een honderd procent kans om zeep te helpen. "De kans was echt niet zo makkelijk hoor", aldus Mendes na afloop. "Ik schrok eigenlijk een beetje dat ik die bal kreeg. Ik moest snel handelen en eerlijk gezegd wist ik niet helemaal waar de goal stond, dus was het een beetje op goed geluk. Helaas ging de bal in het zijnet."

"Dat we in de absolute slotfase nog drie goals incasseren mag niet weer gebeuren", vervolgt de aanvaller. "Dan moet je de ruimtes klein houden en de schade beperken."

'Tegen Feyenoord hoeven wij de punten niet te pakken'