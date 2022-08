FC Emmen-captain Veldmate: 'Ik vond dat we het niet altijd slim deden'

FC Emmen-aanvoerder Jeroen Veldmate stond na afloop van het met 4-0 verloren duel tegen Feyenoord uiteraard teleurgesteld voor de camera van RTV Drenthe. "Zo kort na de wedstrijd zit vooral dat laatste kwartier nog in mijn hoofd. We laten elkaar in het laatste gedeelte vallen, komen de afspraken niet meer na en daar profiteert Feyenoord uitstekend van."

"Wat er exact misging dat wil ik graag nog wel even terugzien, want het ging allemaal zo snel. Maar ook de wissels van Feyenoord, vooral het inbrengen van Szymanski en Gimenez zorgden voor een kwaliteitsimpuls van hun kant."

Toch had Veldmate het idee dat er veel meer in had gezeten dan sowieso de 4-0 nederlaag, maar ook qua spelaandeel. "Zij zetten druk met hun drie spitsen. Normaal gesproken moeten we ons daaronder uit kunnen spelen en tot meer aanvallen kunnen komen. Nu speelden we veel rechte ballen in de opbouw, waardoor zij er veel te snel en gemakkelijk druk op konden krijgen."