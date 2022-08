HBS ontgroent VKW in vierde divisie: 3-0

VOETBAL - VKW uit Westerbork heeft zijn entree in de vierde divisie niet kunnen opluisteren met een overwinning. In Den Haag was tegenstander HBS met 3-0 te sterk. De ploeg van trainer Bernd van Bolhuis was over het algemeen de mindere ploeg en daarmee was de nederlaag terecht.

VKW, die vorig jaar als tweede eindigde in de eerste klasse, mocht naar de vierde divisie promoveren omdat kampioen Hoogezand de overstap maakte naar de zaterdag. Tegenstander HBS (Houdt Braef Standt) is een roemruchte club en bestaat meer dan 125 jaar.

De gasten uit Westerbork waren in de beginfase hevig onder de indruk van de ploeg uit Den Haag. Na één minuut kreeg de thuisploeg al een goede mogelijkheid via Martijn le Conge. Zeven minuten later was het daadwerkelijk raak voor HBS. Jedsel Markes kwam een-op-een met keeper Martijn Mulder en faalde niet: 1-0.

Daarna volgde er een spervuur aan aanvallen en leek het een kwestie van tijd voordat VKW voor de tweede keer zou bezwijken. Met een hoop kunst- en vliegwerk gebeurde dat niet. Grote kansen waren niet besteed aan Mathijs Harthoorn en Iliias Kariouh. Daardoor gingen beide ploegen rusten met 1-0 voor HBS.

Tweede helft

In de tweede helft gooide VKW de schroom wat meer van zich af en kreeg het ook wat kansen. De eerste en misschien wel grootste kans was voor Werner Wijnholds, die zijn inzet gekeerd zag worden door doelman Delano Kortstam. Een sterke fase volgde waarin ook een discutabele handsbal van HBS was te noteren en Durk de Jong koppend de lat raakte. Maar de gelijkmaker kwam niet op het scorebord.