Louis Vijfhuizen kopt Hoogeveen naar overwinning in blessuretijd

VOETBAL - Hoogeveen leek op de eerste speeldag in de vierde divisie direct tegen puntenverlies aan te lopen, maar door een late treffer van Louis Vijfhuizen in en tegen promovendus Heino ging de volle buit toch mee terug naar Drenthe. Diep in blessuretijd kopte Vijfhuizen de bevrijdende 0-1 binnen.

Het was voor het publiek ruim 14 minuten wachten op de eerste kans. De gasten uit Hoogeveen kwamen door Tom Heerkes bijna op voorsprong, maar de goede doelman Kevin Reimink redde bekwaam. De ploeg uit Overijssel speelde vol enthousiasme, maar creëerde in de beginfase nauwelijks kansen.

Weinig kansen

De eerste kans voor de thuisploeg kwam pas na bijna 25 minuten voetballen. Matig verdedigen van Hoogeveen stelde Jesper Schokker in de gelegenheid om vanaf twintig meter op het doel van Stan Meekhof af te vuren, maar het schot miste de juiste richting en kracht om de doelman echt in problemen te brengen.

In een matige eerste helft kreeg de thuisclub nog de grootste kans, maar de bal van Jesse Kruiper belandde op de paal, zodat beide ploegen halverwege doelpuntloos de kleedkamers opzochten.

Het begin van de tweede helft was weinig beter dan de eerste helft. Het gezapige tempo ging niet omhoog en ook in de tweede akte waren de kansen op rantsoen. Alleen Tom Heerkes en invaller Justin Benjamins waren dichtbij een treffer, maar beide poging gingen over het doel van Heino.

In extremis