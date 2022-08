Seizoen 11 Onze Club van start: Bekijk hier de eerste uitzending

De zomerstop voor de voetballers zit erop en in de hoogste divisies rolt de bal alweer. In de ere- en eerste divisie al enkele weken, terwijl de Derde Divisie vorige week aftrapte. Dit weekend was het de beurt aan de clubs in de Vierde Divisie. Vierde Divisie? Ja, dat is de nieuwe naam voor wat tot en met het afgelopen seizoen de Hoofdklasse was.