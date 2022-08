FC Emmen Podcast #5: 'El Messaoudi én toch nog een rechtsback erbij halen'

Elke goal telt in de strijd tegen degradatie en dus was het aantal tegentreffers te veel bij Feyenoord. Op de nederlaag zelf, zo vinden de podcastleden, viel niets af te dingen. Maar toch had Emmen de Rotterdamse club wel iets meer pijn kunnen doen.

Het einde van de transferperiode komt in zicht en als Emmen nog iets wil, dan zal de Drentse club spijkers met koppen moeten slaan. Over de mogelijke komst van Ahmed El Messaoudi is het panel duidelijk: "Dat is een absolute versterking." Volgens Dick Heuvelman heeft El Messaoudi ten opzichte van een andere mogelijke transfertarget, Daniel van Kaam, een groot voordeel. "Hij scoort veel gemakkelijker."