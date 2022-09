Na 2018 start Ronde van Drenthe opnieuw in Emmen

WIELRENNEN - De Ronde van Drenthe start volgend jaar maart in Emmen. Sinds 2018 rouleert de startplaats van de wielerronde. Emmen was toen de eerste stad, buiten Hoogeveen, die het vertrek mocht organiseren en is nu dus opnieuw aan de beurt. De finish is zoals gebruikelijk in Hoogeveen.

In 2019 organiseerde Zuidwolde de start van de Ronde van Drenthe. In 2020 werd de wielerronde op het laatste moment afgeblazen in verband met corona. En vorig jaar vertrokken de renners en rensters vanuit Assen.

Jubileum

De organisatie viert een jubileum-editie omdat de Albert Achterhes Profronde van Drenthe voor de mannen volgend jaar voor de zestigste keer wordt verreden. Ook is er een jubileum in de gemeente Westerveld. Want daar vindt voor de vijftiende keer de Drentse Acht van Westerveld voor vrouwen plaats. Daarnaast is het vrouwenwielrennen volgend jaar al 25 jaar aan de Ronde van Drenthe verbonden.