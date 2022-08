Akkoord FC Emmen en Ahmed El Messaoudi kwestie van tijd

Het lijkt een kwestie van uren te zijn totdat FC Emmen haar tiende zomerse aanwinst gaat presenteren: Ahmed El Messaoudi. De 27-jarige Marokkaanse Belg (geboren in Brussel) komt transfervrij over van Gaziantepspor. Hoogstwaarschijnlijk wordt hij morgen door de Drentse eredivisieclub gepresenteerd.

Bij Gaziantepspor, de club die uitkomt in de Turkse Süper Lig, stond hij sinds september vorig jaar onder contract. Zijn eigenlijke verbintenis liep af in de zomer van 2024, maar sinds afgelopen vrijdag is de multifunctionele middenvelder transfervrij.

Vanmiddag werd de voormalig speler van Lierse SK, Standard Luik, KV Mechelen, Fortuna Sittard en FC Groningen medisch gekeurd in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

FC Emmen wordt dus, na Fortuna Sittard en FC Groningen, voor El Messaoudi de derde club in de eredivisie. In Sittard en bij de 'Trots van het Noorden' scoorde hij in 80 eredivisieduels vijftien keer (tien voor FC Groningen, vijf voor Fortuna). In zijn 16 optredens op het hoogste niveau in Turkije wist El Messaoudi het net niet te vinden.