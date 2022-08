FC Emmen beloont topschutter Rui Mendes met nieuw contract

FC Emmen heeft de topscorer van het afgelopen seizoen, Rui Mendes, beloond met een nieuw, verbeterd contract. De 22-jarige Portugees, die een contract had tot het einde van dit seizoen en een optie voor nog een jaar, tekende vanmiddag een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2025. En ook nu is er weer een extra seizoen als optie toegevoegd.

Na een succesvolle proefperiode tekende Mendes in juli 2021 bij FC Emmen, nadat zijn contract bij TSG 1899 Hoffenheim afliep. Sindsdien is hij een vaste waarde in de ploeg van Dick Lukkien. De teller staat inmiddels op 42 officiële duels, waarin hij achttien keer scoorde.