Teun Bijleveld verlaat FC Emmen en tekent bij Roda JC

VOETBAL - Teun Bijleveld verruilt na ruim een jaar FC Emmen voor Roda JC, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. De 24-jarige middenvelder, die ook uit de voeten kan als linksback, had bij de Drentse club nog een contract tot het einde van dit seizoen.

Bij FC Emmen was de Noord-Hollander niet altijd een vaste basisklant. Afgelopen seizoen speelde hij twaalf competitieduels en maakte de oud-Heraclied minuten in het KNVB Bekertoernooi. In die periode wist hij het net niet te vinden.