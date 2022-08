Ahmed El Messaoudi: 'Ik kom het best tot mijn recht op 6 of 8'

De kenners zien het meteen en ook de spelers zijn lovend over de nieuwste aanwinst van FC Emmen, Ahmed El Messaoudi. Al tijdens zijn tweede training bij de Drentse club laat de 27-jarige middenvelder zich gelden. "Aan alles zie je dat hij kwaliteit heeft", aldus Rui Mendes kort na de woensdagtraining.

Fit is hij nog niet helemaal. "Nee, ik heb de laatste vier weken niet meer in een groep getraind en dus heb ik nog wel wat inhaalwerk te verrichten. Maar fitter kan je ook worden door af en toe in te vallen natuurlijk. Of dat komende zondag al kan? Ja hoor", aldus El Messaoudi.

Tien dagen geleden kwam het contact tussen Emmen en hem tot stand, op het moment dat voor de oud-speler van Fortuna Sittard en FC Groningen duidelijk was dat er voor hem geen toekomst meer was bij Gaziantepspor. "Ik had weliswaar nog een doorlopend contract tot de zomer van 2024, maar daar zijn we in goed onderling overleg, naar volle tevredenheid, uitgekomen."

'FC Emmen is een familieclub, die bouwt aan iets moois'

Er was meer interesse voor El Messaoudi. Ook vanuit Nederland, maar FC Emmen was het meest concreet. Gesprekken met Mark Diemers, zijn oud-ploeggenoot bij Fortuna Sittard, en Dick Lukkien maakten hem nog enthousiaster. "Het is een familieclub, die bouwt aan iets moois."