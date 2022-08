Toch nog aanwinst FC Emmen: Drentse club huurt rechtsback van Anderlecht

Bouchouari heeft een verleden in Nederland. Van 2010 tot 2012 speelde de Belgische Marokkaan in de jeugdopleiding van PSV, waarna hij de overstap maakte naar Zulte Waregem. In 2018 verdiende hij een transfer naar Anderlecht, waar hij na een uitstapje bij het Luxemburgse F91 Dudelange in december 2020 terugkeerde.