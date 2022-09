Wielrenner Axel van der Tuuk maakt zich op voor zijn derde WK

WIELRENNEN - Axel van der Tuuk uit Assen is door bondscoach Adriaan Helmantel geselecteerd voor het wereldkampioenschap wielrennen voor beloften eind deze maand in Australië. De 21-jarige renner van Metec-Solarwatt rijdt daar zowel de wegwedstrijd als de tijdrit.

Van der Tuuk werd in juni in Emmen al Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften en reed daarom ook eind juli al het Europees kampioenschap in het Portugese Anadia.

Het wordt voor de jonge Assenaar zijn derde wereldkampioenschap. In 2018 reed hij al het WK voor junioren in Oostenrijk. Een jaar later volgde, ook bij de junioren, de mondiale titelstrijd in Engeland.