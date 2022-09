Liveblog: FC Emmen - AZ [0-3 Reijnders]

FC Emmen loopt vooralsnog één op één dit seizoen. In vier duels behaalde het vier punten. In de vorige twee thuiswedstrijden (tegen RKC Waalwijk en FC Utrecht) harkten de Emmenaren de oogst tot nu toe binnen. Twee uitwedstrijden (tegen respectievelijk PSV en Feyenoord) gingen ruim verloren (4-1 en 4-0).

FC Emmen - AZ is live te volgen via Radio Drenthe. Ben je niet in de buurt van een radio, dan is de wedstrijd van minuut tot minuut te volgen in onderstaand liveblog.