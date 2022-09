Luister hier live naar FC Emmen - AZ

FC Emmen speelt vanmiddag in speelronde vijf van de eredivisie in eigen huis tegen AZ. Een zware kluif voor de Drentse club, want de Alkmaarders zijn dit seizoen nog ongeslagen.

FC Emmen - AZ is live te volgen via Radio Drenthe. Niels Dijkhuizen en René Posthuma verzorgen het commentaar. De aftrap is om 14.30 uur, de radio-uitzending begint om 14.00 uur. Niet in de buurt van een radio? Niet getreurd, de wedstrijd is ook te volgen via het liveblog op de website en in de app van RTV Drenthe.