Max Houkes bestormt met zevenmijlslaarzen wereldranglijst

TENNIS - Het kan snel gaan in de tenniswereld. Max Houkes (22) uit Sleen is na een verrassend goede serie opgeklommen naar plek 450 op de wereldranglijst. In vijf weken tijd speelde hij twee halve finales en drie finales. En zondag pakte Houkes z'n eerste profzege in Oldenzaal. Hij won daar het met 25.000 dollar gedoteerde future-toernooi.