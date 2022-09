Janneke Brauckman pakt zilver bij bankdrukken op WK powerliften voor junioren

Alleen de Zweedse Alba Bostrom was aanzienlijk sterker op deze discipline. Zij kwam tot 120 kilo. De medaille is voor Brauckman extra bijzonder omdat ze is overgestapt van de -57 kilo naar de -63 kilo. Ze wil niet langer extreem afvallen voor wedstrijden.

In het gecombineerde klassement eindigde de 23-jarige Drentse op de achtste plaats. Er gingen achttien vrouwen van start in de klasse tot 63 kilo. "Het maakt mij ook niet uit of ik nou zesde, zevende of achtste word. Ik wist dat een medaille in het klassement nu niet reëel was. Maar ik had er gewoon wat meer van gehoopt. Ik kwam nu uit op een totaal van 417,5 kilo. Vooraf had ik gezegd dat ik tevreden zou zijn met 415 kilo, maar zo voelt het nu nog niet."