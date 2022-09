Vluchteling Abouzraa bij derde divisionist ACV weer veilig en fanatiek

Vluchteling Yassine Abouzraa voelt zich lekker bij ACV. Niet alleen kan de 25-jarige Marokkaan in Assen weer doen waar hij goed en fanatiek in is, bovenal is de centrale verdediger weer veilig.

In juli meldde Abouzraa zich op de training bij ACV. "Hij is letterlijk komen aanlopen", vertelt hoofdtrainer Ruud Jalving. "Hij wilde heel graag voetballen."

Dat deed de centrale verdediger vorig seizoen op het tweede niveau in Oekraïne. Rots in de branding achterin bij Real Pharma. Toen Abouzraa had getekend bij competitiegenoot Balkany vielen de Russen Oekraïne binnen. "We hadden een normaal leven. En daarna, in één dag, moesten we het land verlaten", legt Abouzraa uit.

Oekraïense vrouw

"Zonder kleren, zonder ook maar iets. Het was zo gevaarlijk daar", gaat hij verder. Abouzraa was in aangevallen havenstad Odessa niet meer veilig. "De oorlog startte en ik kon niet meer spelen."

Samen met zijn Oekraïense vrouw vluchtte Abouzraa naar Nederland. Aangekomen in Amsterdam werd hij overgeplaatst naar Assen. Snel ging de centrale verdediger op zoek naar een club en kwam uit bij ACV. Jalving: "Het is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal, maar dat mag de keuze iemand bij de groep te halen niet beïnvloeden."

Langdurige blessures achterin