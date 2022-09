Mohamed Bouchouari: De nieuwe Glenn Bijl van FC Emmen

Dat laatste is al weer even geleden, want hoewel Bouchouari pas 21 jaar is speelde hij in het seizoen 2019/2020 bij het Luxemburgse F19 Dudelange alle duels in competitieverband en in de Europa League. Mede vanwege de coronapandemie bleef het bij één seizoen en keerde hij terug bij RSC Anderlecht, waar hij in het beloftenteam terecht kwam.