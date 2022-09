Programma amateurvoetbal zaterdag: competitie en beker

VOETBAL - Terwijl ACV en HZVV al aan de competities in de 3e - en 4e divisie zijn begonnen, begint voor alle andere ploegen dit weekend het seizoen met de poulefase van de noordelijke districtsbeker. Bekijk hier tegen welke ploeg je favoriete club vandaag in actie komt.

ACV behaalde vorige week het eerste punt in de 3e divisie. In Sassenheim werd tegen Ter Leede met 2-2 gelijk gespeeld. Vanmiddag gaat de ploeg van trainer Ruud Jalving op bezoek bij Harkemase Boys. De ploeg van Wim Bakering heeft na twee duels nog nul punten. Direct al een belangrijk duel voor beide ploegen dus.

In de 4e divisie begon voor HZVV vorige week het seizoen met een nederlaag. In Amsterdam was WV-HDEW met 2-1 te sterk. Vanmiddag komt 'd Olde Veste'54 in Hoogeveen op bezoek. De ploeg uit Steenwijk verloor ook de eerste wedstrijd. Het duel wordt niet op het hoofdveld gespeeld omdat HZVV een nieuwe kunstgrasmat krijgt.