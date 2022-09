Scorende Vivianne Miedema boekt nipte oefenzege met Oranje

Nederland was in Zwolle de sterkste ploeg, maar sprong slecht met de vele kansen om. Miedema schoot Oranje in de 10e minuut toch op voorsprong. De Hoogeveense spits rondde af na goed voorwerk van Daniëlle van de Donk. Maar twee minuten later stond het alweer gelijk. Claire Emslie kon scoren omdat Dominique Janssen verkeerd stond opgesteld.