Jasper Ockeloen wint Veldslag om Norg

MOUNTAINBIKEN - Jasper Ockeloen heeft vanmorgen de Veldslag om Norg gewonnen. In de mountainbikewedstrijd over 100 kilometer hield hij twee Drenten achter zich. Tim Smeenge uit Zeegse werd tweede en zijn ploeggenoot Thom Bonder uit Assen finishte als derde.

Terwijl Bonder pech kreeg, reden Smeenge en Ockeloen weg bij Funken en van Houwelingen. Maar de verschillen bleven klein en alles kwam net voor Assen toch weer samen. Bij de korte beklimmingen van de bulten bij Kloosterveen schudde Smeenge stevig aan de boom. Ondanks dat hij een klein gaatje had wist Ockeloen het toch te dichten met Bonder in zijn wiel.

"Ik moest daarna zelf nog weer een gat op Jasper en Thom dichtrijden na een navigatiefout", reageert Smeenge na afloop. "Maar ik wist weer vooraan aan te sluiten. Op dat moment waren het alleen nog maar snelle paden naar de finish en konden we ons op een sprint gaan voorbereiden. Jasper had duidelijk de snelste benen na 100 kilometer maar ik wist eindelijk mijn trainingsmaat Thom eens te kloppen in een sprint en zo als tweede te eindigen.", besluit Smeenge.

De mannen gaan zich nu voorbereiden op het WK marathon over twee weken in Denemarken. Een week later volgt het NK marathon in Gasselte.