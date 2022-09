Effectiever HZVV verslaat d'Olde Veste'54

VOETBAL - HZVV heeft de eerste overwinning in de 4e divisie B te pakken. In eigen huis was de ploeg van trainer Rick Mulder met 2-1 te sterk voor d'Olde Veste'54. De gasten wachten na twee wedstrijden nog op het eerste punt van het seizoen.

Beide ploegen verloren vorige week hun eerste wedstrijd in de 4e divisie B. HZVV verloor in Amsterdam met 2-1 van WV-HEDW, terwijl de ploeg uit Steenwijk in eigen huis met 1-3 verloor van DHSC. De wedstrijd werd op veld twee gespeeld, omdat het hoofdveld een nieuwe kunstgrasmat krijgt.

Matig eerste halfuur

Beide ploegen begonnen de wedstrijd zonder vertrouwen en het publiek kreeg weinig kansen in het eerste half uur te zien. De drinkpause die scheidsrechter Hoogendijk na 25 minuten inlaste leek overbodig, gezien het veel te lage tempo.

De openingstreffer kwam na 35 minuten spelen uit de lucht vallen. Lorenzo Valente schoot de 1-0 voor HZVV uit de draai binnen. Doelman Tom Holleboom was volstrekt kansloos op het schot van de middenvelder. De thuisploeg tankte vertrouwen uit de voorsprong en amper zes minuten later was het Noah ten Brinke die een prachtige aanval afrondde met de 2-0, wat ook de ruststand zou zijn.

Bezoekers maken het nog spannend

In de tweede helft veranderde er aanvankelijk weinig aan het spelbeeld. De kansen waren schaars en voor de doelen viel er weinig te genieten. Maar na een uur spelen kwam de spanning weer terug in de wedstrijd. Uit het niets scoorden de gasten de aansluitingstreffer. Davy Kuurman reageerde attent en kon vanaf een meter of tien de 2-1 binnen schieten.