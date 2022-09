ACV en HZVV pakken eerste overwinning: De uitslagen in de 3e en 4e Divisie

VOETBAL - De eerste overwinning van het seizoen voor ACV is een feit. De Assenaren wonnen op bezoek bij Harkemase Boys nipt met 2-1. ACV komt daardoor met 4 punten op de elfde plaats te staan in de 3e Divisie. Ook HZVV heeft de eerste punten van het seizoen binnen . In Hoogeveen werd met 2-1 gewonnen van d'Olde Veste uit Steenwijk.