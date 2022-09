ACV boekt eerste seizoenszege in klassieker tegen Harkemase Boys

De zege van de Assenaren, vanmiddag op sportpark De Bosk in Harkema, was verdiend maar toch was het in de slotfase nog billenknijpen toen de roodhemden - met een man minder - nog volle bak op zoek gingen naar de 2-2. In de 86e minuut scoorde invaller Jhurrey Margaritha uit een corner namelijk nog de aansluitingstreffer. Harkemase Boys werd nog één keer echt gevaarlijk, maar een volley van Berwout Beimers ging voorlangs.

Dat het nog spannend werd mocht ACV zichzelf verwijten, want zeker in de beginfase en ook in de fase na de 0-2 had de ploeg meer goals moeten maken. Met name in de beginfase was er continu dreiging voor de goal van Erick Jansema. Justin Mulder, Steyn Strijker en Niels Grevink kregen de bal echter niet tegen de touwen. Nadat de thuisclub wat beter in de wedstrijd kwam en er meer evenwicht ontstond sloeg ACV op slag van rust toch nog toe. Beste man van het veld, Justin Mulder, gaf een heerlijk steekpassje op Niels Grevink en die rondde beheerst af: 0-1.