Hurry-Up neemt volle buit mee uit België in seizoensouverture

HANDBAL - In een spannende wedstrijd heeft Hurry-Up de eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Op bezoek bij het Belgisch Visé maakten de Zwartemeerder in de tweede helft het verschil. Ze wisten de wedstrijd met 25-23 over de streep te trekken.

Voor de eerste wedstrijd van het seizoen moest Hurry-Up een retourtje van bijna 650 kilometer afleggen. In het Belgische Wezet, door de Walen Visé genoemd, duurde het dan ook even voordat de Zwartemeerders op stoom waren. Na een kleine zes minuten lag het eerste doelpunt van het seizoen voor Hurry-Up in het net.

In het eerste kwart van de wedstrijd deden beide ploegen weinig aan elkaar onder. De Drenten sprongen net iets efficiënter met de kansen om, waardoor het halverwege de eerste helft met 5-4 voorstond.

Hurry Up net iets beter

Vanaf dat punt trok Hurry-Up het initiatief naar zich toe. De Belgen begonnen harder te verdedigen, waardor de ploeg van trainer Joop Fiege meermaals met een overtal speelde. Toch werden de Zwartemeerders slordiger richting de rust en zocht het de kleedkamer op met een nipte voorsprong, 11-10.

Na de rust was er weinig verandering in het spelbeeld waar te nemen. Beide teams lukte het niet om een gat te slaan en het was stuivertje wisselen om de voorsprong. Het niveau was niet altijd om over naar huis te schrijven, maar dat maakte de wedstrijd niet minder spannend.

Gat geslagen