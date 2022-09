Dick Lukkien: 'Ik heb Ronald gecomplimenteerd over deze transferperiode'

FC Emmen speelt morgen, op eigen veld, de vijfde wedstrijd van het seizoen en doet dat tegen AZ. De Alkmaarders hebben tien punten verzameld in de eerste vier duels. Emmen staat na vier duels op vier punten en loopt dus één op één. "Dat is prima gezien het programma tot nu toe", oordeelde Dick Lukkien vorige week na de met 4-0 verloren wedstrijd tegen Feyenoord.

Na die forse nederlaag in De Kuip haalde de Drentse club vlak voor het verstrijken van de transferdeadline nog twee spelers: Ahmed El Messaoudi en Mohamed Bouchouari. Daartegenover stond het vertrek van Teun Bijleveld, die naar Roda JC ging. Lukkien is tevreden over de zomerse transferperiode, waarin de Drentse club elf nieuwelingen haalden. "Ik heb Ronald Lubbers gecomplimenteerd over deze transferperiode. Denk dat we veel goede spelers hebben gehaald en dat we volle bak de eerste helft van het seizoen kunnen spelen."

"Natuurlijk is de blessure van Maikel Kieftenbeld een enorme domper, maar daar konden we helemaal niets aan doen. Toch hebben we daarna zeer goed gehandeld en Mark Diemers en Ahmed El Messaoudi gehaald", vervolgt de oefenmeester.

'We krijgen een topploeg op bezoek'

Natuurlijk kijkt Dick Lukkien ook vooruit op het duel van morgen tegen AZ. "AZ is een goed voetballende ploeg, met een helder idee van spelen. Dat is trouwens heel knap, want ondanks dat ze ieder jaar veel spelers kwijtraken vangen ze dat toch goed op. We krijgen, ondanks dat ze mogelijk Karlsson en Pavlidis missen vanwege blessures, een topploeg op bezoek en kunnen onze borst maken."