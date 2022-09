Programma zondagvoetbal: 4e divisie en beker

VOETBAL - In de 4e divisie A staat vandaag de tweede competitieronde op het programma. Bekijk hier tegen wie Hoogeveen, Alcides en VKW spelen.

Hoogeveen neemt het in eigen huis op tegen Be Quick 1887. Ook VKW speelt een thuiswedstrijd. De Zouaven komt in Westerbork op bezoek. Alcides speelt een uitwedstrijd. De Meppelers gaan op bezoek bij Westlandia.