VV Hoogeveen deelt de punten in tactisch schaakspel

VV Hoogeveen behoudt de ongeslagen status, na een 0-0 gelijkspel vanmiddag tegen Be Quick 1887 uit Groningen. Beide ploegen knokten voor elke bal, maar de eindpass bij beide ploegen ontbrak, waardoor de punten werden verdeeld.

Hoogeveen opent sterk en komt na twee minuten al bijna op voorsprong, ware het niet dat Jim Veltmaat het vizier nog niet op scherp heeft staan en de lage voorset huizenhoog over schiet.

Speldenprikjes

Daarna weet ook Be Quick beter in de wedstrijd te komen en deelt het via Liewes en Teune de eerste speldenprikjes uit op het doel van Stan Meekhof. De grootste kansen blijven voor Hoogeveen als na een kwart wedstrijd Sem Nijkamp vanaf de rand van de zestien mag uithalen. De poging mist overtuiging en kracht en belandt met speels gemak in de handen van keeper Polt van Be Quick.

In het vervolg van de eerste helft hield Hoogeveen de controle, en werd het vlak voor rust via Louis Vijfhuizen nog een keer gevaarlijk werd. Waar zijn rake kopbal vorige week goed was voor de winst tegen Heino, verdween deze net naast. Het was het laatste wapenfeit van de eerste helft: 0-0.

Heldenrol Meekhof

De opening van de tweede helft, was identiek aan het slot van de eerste helft: Rommelig. De twee teams wilden wel, maar de scherpte bij de eindpass ontbrak. Een moment van genialiteit bij Wilko van der Kooi van Be Quick, werd niet gepromoveerd tot een doelpunt. Hij stuitte na een goede actie op doelman Stan Meekhof van Hoogeveen, die daarmee z'n ploeg op de been hield.