VKW laat bij thuisdebuut in vierde divisie twee punten liggen

Het had een historische middag in Westerbork kunnen worden, maar bij VKW - De Zouaven viel de even historische eerste treffer in de vierde divisie maar niet voor de formatie van Bernd van Bolhuis. Zo kreeg vooral de thuisploeg bij 0-0 veel te weinig.

Captain Anjo Willems koppend op de paal, Leon Santema plots van heel dichtbij over en smaakmaker Jonas Nijland knap op de lat. Het zat VKW, vorige week met 3-0 ten onder tegen kampioenskandidaat HBS, vanmiddag tijdens het thuisdebuut in de landelijke klasse niet mee.

Zowel voor als na rust waren de allerbeste kansen voor VKW. De gasten uit Noord-Holland leken vooral last te hebben van de hitte en lange rit. Ook veel zweet bij de mannen van Van Bolhuis, maar na negentig minuten geen beloning.

Pupil van de Week

"Ja, hier baal ik wel even stevig van", aldus de trainer/coach van VKW na de doelpuntloze remise. "Het is niet zo dat onze kansen voortkwamen uit uitgespeelde aanvallen, maar ik had ons graag eentje zien maken. Ik denk dat het tegen zat."

In de slotminuten konden beide vierde divisionisten nog scoren. Nijland schoof de bal na een mooie pass van invaller Roy Hutter tegen het zijnet. De laatste poging van De Zouaven, een vrije trap op zo'n zeventien meter voor het doel van VKW, ging naast. Zo kwam de enige goal in Westerbork nog voor het startsignaal: van de Pupil van de Week.

Niet meer laatste

Van Bolhuis: "Er zat al wel veel meer lijn in ons spel dan vorige week. Maar als wij iets in de vierde divisie willen, moeten we zeker in eigen huis grote kansen als vandaag maken."