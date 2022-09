Tandeloos FC Emmen geeft goals kinderlijk weg tegen AZ

FC Emmen leed vanmiddag in De Oude Meerdijk een dikke nederlaag tegen AZ: 0-3. Die stand stond bij rust al op het scorebord. Jens Odgaard, Dani de Wit en Tijjani Reijnders namen de Alkmaarder doelpuntenproductie voor hun rekening.

De eerste uitgespeelde kans voor FC Emmen viel pas in de tweede helft te noteren. Ole Romeny schoot huizenhoog over nadat Rui Mendes de bal voor hem had klaargelegd.

Kinderlijk

FC Emmen startte nog aardig aan het duel en er leek zowaar sprake te zijn van een echte wedstrijd, zonder dat de thuisploeg overigens echt gevaarlijk werd. Na de eerste tegentreffer was het zogeheten hek van de dam.

De Drentse ploeg bleek tandeloos, kwam dus niet tot grote kansen en gaf de tegengoals kinderlijk weg. Allereerst mocht Odgaard, na een fantastische pass van aanvoerder Jordy Clasie, vrijstaand binnenschieten. Niet veel later mocht diezelfde Odgaard aanleggen in het Drentse strafschopgebied. Eric Oelschlägel wist die poging nog te pareren, maar tikte de bal vervolgens ongelukkig voor de voeten van de altijd alerte Dani de Wit. Van dichtbij gleed de middenvelder de bal over de lijn.

De Alkmaarder koek was toen nog niet op, want nog voor rust mocht Reijnders op randje zestien vogeltje vrij aanleggen. Hij plaatste de bal in de verre hoek achter de kansloze Oelschlägel.

Veertiende plaats