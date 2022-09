Lukkien en Veldmate balen van simpele tegentreffers: 'Hier moeten we mee aan de slag'

Een dikke tien minuten had FC Emmen het gevoel en misschien ook wel het geloof dat er een resultaat in zou zitten tegen AZ, maar na 34 minuten was de wedstrijd al geen wedstrijd meer. Het stond 0-3 halverwege en vooral de manier waarop Emmen de goals incasseerde was schrijnend.

Ook trainer Dick Lukkien en captain Jeroen Veldmate baalden als een stekker van die goals. "Je kan niet constant in de eredivisie één op één gaan verdedigen", aldus Veldmate. "We zullen elkaar veel meer moeten helpen, zeker tegen een ploeg als AZ die tot de top van Nederland behoort. Je moet direct goed staan, want bij zo'n ploeg is elke kans ook gewoon raak."

"En dat moeten we ook niet vergeten", vult Lukkien aan. "PSV, Feyenoord en AZ zijn niet de standaard voor de eredivisie. Toch moeten we hier wel mee aan de slag, want ook Excelsior heeft voldoende kwaliteiten om ons pijn te doen."

Zonedekking

Of zonedekking tegen clubs als AZ wel dé manier is om te verdedigen is volgens Lukkien geen vraag. "Tegen een ploeg die zoveel beweging heeft zonder bal is het juist dé manier om te verdedigen. Als je man op man speelt komen er juist veel meer ruimtes met de kwaliteit die ze hebben. Bovendien bewees de beginfase dat ook."

Enkelblessure

Veldmate werd in de rust vervangen door debutant Julius Dirksen. "Ik had last van mijn enkel. Gisteren tijdens de training had ik een momentje en vandaag kon ik na een kopduel de landing niet opvangen. Het is te geïrriteerd. Dat had ik vorig seizoen ook. Destijds is het nog onderzocht in het ziekenhuis en hebben we pas later besloten er een spuit in te zetten. Dat zullen we nu anders aanpakken. Of ik een operatie vrees? Nee, zo snel zal dat niet gebeuren."