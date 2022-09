Jasper Iwema zet ijsracen in de koelkast voor deelname aan reality-show

IJSSPEEDWAY - IJsracer Jasper Iwema (32) uit Hooghalen is één van de veertig deelnemers aan het SBS6-programma 'Een jaar van je leven". Gisteravond liet hij zich vrijwillig opsluiten in een loods waar hij 24 uur per dag zal worden gefilmd en gaat strijden om een hoofdprijs van één miljoen euro.

De deelnemers mogen geen contact met de buitenwereld hebben. Ze hebben geen internet en moeten het doen met beperkte voorzieningen. Ze gaan onderling met elkaar de strijd aan en krijgen verschillende opdrachten. Wie slecht presteert, moet naar huis. De winnaar, die na een jaar nog over is, kan het prijzengeld opstrijken.

De vader van Jasper, Henk Iwema, gunt zijn zoon dit avontuur. "Het leek Jasper mooi. En als hij dat mooi vindt, vind ik het prima. Hij is geen zestien meer hè", reageert vader Iwema.

Geen Russen in WK

Voor de 32-jarige Drent betekent het wel dat hij voorlopig niet in actie zal komen op het ijs. De voormalig wegracer was al toegelaten tot de strijd om het wereldkampioenschap ijsspeedway en zou voor komend seizoen dus de kwalificaties over mogen slaan. Maar ook daar heeft Jasper volgens zijn vader Henk goed over nagedacht.

"Vanwege de oorlog in Oekraïne is de kans groot dat komend seizoen de Russen opnieuw niet mee zullen doen aan het WK ijsspeedway. Aan de ene kant maakt dat zijn kansen groter, maar het is ook een devaluatie van de sport. En dit leek hem een mooi avontuur", verklaart Henk.

Geen contact

Wel zal het voor de familie even wennen worden. "Het is wat anders dan dat hij twee maanden in Rusland of Zweden zit. Want dan hebben we nog wel gewoon contact met elkaar. Dat zal nu niet zo zijn."