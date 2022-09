FC Emmen Podcast #6: Binnendijk is terug en dat zal Stad en Ommeland weten

Voetbalprofeet Theo ten Caat is onderweg naar de Stelvio voor het goede doel en is dus niet aanwezig in de zesde podcast. Zijn plek wordt logischerwijs ingenomen door Dink Binnendijk.

Met de directeur/hoofdredacteur van RTV Drenthe, Dick Heuvelman en Niels Dijkhuizen kijkt presentator René Posthuma niet alleen terug op het duel van afgelopen zaterdag tegen AZ, maar (uiteraard) ook op de wedstrijd van FC Groningen tegen laagvlieger Vitesse. "Mij is vaak verweten dat ik negatief ben over die club, maar een paar weken geleden werd mijn gelijk door de huidige trainer van de 'Trots van het Noorden' bevestigd", aldus Binnendijk die dit weekend - zoals veel mensen (ook op de tribune bij FC Emmen) - had genoten van de 'optocht' in Zandvoort.