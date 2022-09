WK voorbij voor volleyballers na nederlaag tegen Oekraïne

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleyballers zijn er op het WK in Polen en Slovenië niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. In de Sloveense hoofdstad Ljubljana was Oekraïne met 25-16 25-19 en 25-18 duidelijk te sterk voor de ploeg van Assenaar Robbert Andringa.

In de groepsfase maakte Nederland nog een uitstekende indruk met zeges op Egypte (3-0), Argentinië (3-2) en Iran (3-1), maar in de vierde wedstrijd op het WK kwam de ploeg van Roberto Piazza er geen moment aan te pas. Nederland staat 12e op de wereldranglijst, Oekraïne staat zes plaatsen lager. Toch bleek Oranje kansloos, het kwam in de eerste set meteen met 3-0 achter en keek bijna de hele wedstrijd tegen een achterstand aan.

Oekraïne was in poule A als tweede achter Servië geëindigd, met twee zeges en één nederlaag. Gastland Slovenië, dat Duitsland in de achtste finales versloeg, is bij de laatste acht de tegenstander.