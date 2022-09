ACV speelt gelijk tegen verrassende koploper Urk

ACV startte, in tegenstelling tot afgelopen zaterdag tegen Harkemase Boys (1-2 zege), met Pascal Huser als aanvallende middenvelder in plaats van Aleksander Jankovic en deed dat zeer behoorlijk. De Asser club was de bovenliggende partij tegen de verrassende nummer 1 van de Derde Divisie. Justin Mulder en Niels Grevink schoten de eerste twee kansen naast, waarna de derde kans raak was. Justin Mulder stak Gijs Jasper weg en die rondde beheerst af, echter deed de middenvelder dat in buitenspelpositie. Kort na de afgekeurde goal kopte Gijs Jasper uit een corner van Steyn Strijker naast en na exact een half uur zag Grevink zijn schot gekeerd worden door Urk-doelman Richard Strijker. Daarna werd het minder van de zijde van ACV, maar ook Urk - dat al niet al te best aan de wedstrijd begon - stelde er niet veel tegenover (behoudens één poging van Hessel Snoek) waardoor de ruststand van 0-0 logisch was.