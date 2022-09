Oranjevrouwen plaatsen zich op valreep rechtstreeks voor WK

Omdat Oranje in groep C twee keer punten liet liggen tegen Tsjechië (1-1 en 2-2) en IJsland verder alles won, had Nederland een overwinning nodig om langszij te komen. Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK, de nummers 2 van de negen poules gaan de play-offs in. Doordat de Oranjeleeuwinnen vanavond wonnen, zijn zij dus verzekerd van een WK-ticket. IJsland is nu veroordeeld tot de play-offs.