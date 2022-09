Onze Club-mediatraining: de angstaanjagende plopkap van RTV Drenthe

Doordeweeks stukadoor of schilder en in het weekend fanatiek amateurvoetballer. De voetballende Drent of overijverige oefenmeester weet natuurlijk van de kans dat er - ongeacht het niveau - een camera van het TV Drenthe-programma Onze Club langs de lijn kan staan. Da's soms best lastig en daarom schieten wij graag te hulp!

In deze Onze Club-mediatraining leren jullie, amateurvoetballers en trainers in Drenthe, de do's en de don'ts op het gebied van Onze Club. Aan de hand van enkele voorbeelden stomen we jullie klaar voor het nieuwe seizoen!

Kort en bondig

Zo komen er onder meer trainers aan het woord, die ondanks een kletterende steiger of een domme vraag stoïcijns doorgaan met het interview. Maar horen sommige trainers zichzelf ook graag praten. Tip van ervaringsdeskundige Tom: houd het dus kort en bondig.

Maar ook professionals vinden het wel eens lastig om een normaal interview te geven. Iedereen kent het moment van Memphis Depay, die "een antwoord niet wist te bevragen".

Relativeren kun je leren

Gauw terug naar het amateurvoetbal in Drenthe. Zo hoeven we Lambertus Nijenmantingh, voormalig trainer van DOS'63 uit Linde, relativeren niet te leren. "Ah, het maakt niet uit of je wint of verliest. Als je verliest, maken we dat in de kantine wel weer goed."