Joris Wouda (16) uit Drouwen ment zijn vierspan naar Nederlandse titel

"Ik wil volgend jaar internationaal gaan rijden met de pony's. Dat is klasse Z, dat is het hoogste van het hoogste. Dan moet ik ook een andere dressuurproef gaan rijden. En bij de vaardigheid komen de kegels van de poorten dichter bij elkaar te staan, dus het wordt net even iets zwaarder", licht Wouda toe.

Daar is hij wel klaar voor. Maar er dient zich nog een ander probleem aan. Want buurman Panjer gaat namelijk verhuizen. Gelukkig mogen de pony's daar wel blijven staan en verdwijnt Panjer zelf ook niet helemaal uit beeld.

"Hij is heel belangrijk voor me. Ik kan eigenlijk ook niet zonder hem. Maar ik moet zelf maar wat meer gaan doen denk ik. Hij blijft vast wel komen want hij gaat niet heel ver weg. Hij blijft gelukkig in de buurt", besluit Wouda.