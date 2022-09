Olympische droom komt snel dichterbij voor BMX'er Manon Veenstra

BMX - Manon Veenstra (24) uit Kerkenveld reed eind juli in het Franse Nantes voor het eerst van haar leven een WK-finale. Ze finishte als zesde. Maar aangezien ze in de vier voorgaande wereldbekerwedstrijden ook drie keer in de finale stond, was dat misschien niet eens zo verrassend.

"Ik denk wel dat het één van m'n mindere wedstrijden was van dit jaar", reageert Veenstra. "Dus dat klinkt best wel tegenstrijdig. Ik was heel fit en ging heel hard. Maar ik maakte veel foutjes. Ik voelde natuurlijk ook wat druk hier en daar. Maar het heeft me heel veel gebracht. En hopelijk is dit het begin van veel meer. Dat is hoe ik erin sta en waarvoor ik wil vechten."

A-status

Buiten een mooie sportieve prestatie leverde het haar ook de A-status op van het NOC*NSF. Dat betekent dat ze een maandelijkse vergoeding krijgt voor levensonderhoud.

"Ik ga van niks, naar in ieder geval een minimumloon waardoor je je sport kan beoefenen. Dat is natuurlijk fantastisch. Het is niet zo dat alles nu ineens is opgelost en dat ik kan doen wat ik wil. Maar ik denk dat het wat betreft m'n rust en herstel me veel voordelen gaat bieden", zegt ze.

Een mooie opsteker voor Veenstra die in het verleden de eindjes aan elkaar moest knopen en ook nog moest werken om haar sportcarrière mogelijk te maken. Zo werkte ze met dementerende bejaarden en hielp ze in corona-tijd op de IC om een extra zakcentje te verdienen. Maar dat is voorlopig dus niet meer nodig.

Techniek omzetten in snelheid

Vandaag zijn we aanwezig bij de training van de nationale selectie op sportcentrum Papendal. Bondscoach Martijn Jaspers voert de troepen aan. Zelf finishte hij in 2013 als vierde op het WK.

"Puur op technisch vlak kan Manon de meest bijzondere dingen met haar fiets die niet veel andere vrouwen kunnen. Alleen nu is het voor haar nog wel zaak om die vaardigheid om te zetten in snelheid. Dat is nog wel een uitdaging. Als je bijvoorbeeld Laura Smulders ziet, zij is van nature heel snel en efficiënt."