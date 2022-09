Hurry-Up staat in allerlaatste tel punt af

Met nog twintig seconden te gaan, balbezit en 25-24 leek Hurry-Up vanavond op weg naar de tweede competitiezege van het seizoen. Negentien tellen later viel toch de 25-25 waardoor gastploeg KTSV Eupen hossend van het veld ging en de Zwartemeerders gedesillusioneerd achterbleven.

Aanwinsten Patrick Miedema (24-23) en Daníel Tako (25-23) leken Hurry-Up in eigen huis toch de punten te bezorgen. Goed was het niet wat de formatie van Joop Fiege liet zien, maar genoeg voor de volle buit in de BENE-League leek het wel. Tot Hurry-Up vijf seconden voor tijd de bal verloor en oud-international van België Damian Kedziora de eindstand op 25-25 bepaalde.

Acht keer Riksten

Na 7-10 hielp Brent Riksten de thuisploeg in de tweede helft nog aan de goede kant van de score (20-17). Met acht goals scoorde de 19-jarige jeugdinternational van Hurry-Up, dat afgelopen zaterdag nog de kampioen van België Visé met 23-25 klopte, tegen promovendus KTSV Eupen een ruime voldoende. In tegenstelling tot veel van zijn oudere teamgenoten.

"We geven hem niet in de laatste seconden weg. We geven hem in de eerste seconden weg", is Fiege duidelijk. "We hebben een uur lang lopen roeien met kleine spaantjes. Het was heel moeizaam allemaal. Dus, ja, jammer."

Uit naar Luxemburg

Over minder dan 48 uur komt Hurry-Up alweer in actie. In de eerste ronde van de EHF European Cup wacht HC Berchem. Het heenduel is zaterdagavond om 18.00 in Luxemburg. Een week later is in Emmen de return.