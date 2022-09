Lukkien houdt zich in op social media: 'Door gewoon tot tien te tellen'

Het is nog niet bekend of FC Emmen morgenavond, in het uitduel tegen Excelsior, kan beschikken over Jeroen Veldmate. De captain viel in de rust van het duel tegen AZ uit met een enkel/hamstringblessure en trainde deze week nog niet mee in de groep. Zijn mogelijke vervanger is Julius Dirksen, die tegen AZ als invaller debuteerde in het betaalde voetbal.

"Het is fifty-fifty", aldus Dick Lukkien. "Vandaag gaan we bekijken of Jeroen inzetbaar is. Uit de MRI-scan bleek in ieder geval dat er niets kapot is, maar wel dat er irritatie is. Als hij niet speelt dan is de kans inderdaad aanwezig dat we gaan starten met Julius, die het tegen AZ prima deed. Hij maakte wel een dure fout aan de zijlijn die bijna werd afgestraft, maar al met al ontwikkelt hij zich uitstekend."

Excelsior zwaar gehavend

Maikel Kieftenbeld, Mart Lieder en Metehan Güçlü zijn er, zoals bekend, sowieso niet bij. De lijst met geblesseerden aan de kant van de opponent van morgenavond is een flink stuk langer. Marinus Dijkhuizen moet het stellen zonder blikvangers Azarkan en Kharchouch, de spits die vorig seizoen nog kampioen werd met Emmen. Beide spelers zijn geblesseerd. Ook Agrafiotis, Eijgenraam en Seymor zijn er niet bij, terwijl achter de naam van spits Van Duinen nog een vraagteken staat vanwege een lichte blessure die hij opliep tijdens de training. Verder is Donkor niet inzetbaar wegens familieomstandigheden.

Uiteraard kwam Dick Lukkien ook nog even terug op de verloren wedstrijd van afgelopen zondag tegen AZ, waarin Emmen de goals veel te gemakkelijk om de oren kreeg. "Daar hebben we over gepraat, maar ook op getraind. Hoe? Door bijvoorbeeld een oefenvorm te doen met tien tegen zes, waarbij de zes dus geen mandekking kunnen spelen, maar de juiste keuzes van druk zetten moeten maken."

'Neem van mij aan dat het bij ons niet ligt aan het enthousiasme of de wil om te winnen'

De kritieken na het verlies tegen Conference League-deelnemer waren er volop. Met name op social media uitten veel supporters hun ongenoegen en werd het elftal van Lukkien onder andere een gebrek aan inzet en beleving verweten. "Soms heb ik wel de neiging om te reageren op zo'n tweet", laat de Veendammer weten. "Maar ik doe het nooit. Ik tel gewoon tot tien."