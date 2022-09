Liveblog: Excelsior - FC Emmen [0-1 Romeny]

Excelsior en FC Emmen trappen vanavond om 21.00 uur af in de zesde speelronde van de eredivisie. Door afwezigheid van maar liefst acht spelers bij de gastheren lijkt dit het perfecte moment voor de eerste Drentse punten in een uitwedstrijd dit seizoen.

Na de 0-3 thuisnederlaag tegen AZ is de ploeg van trainer Dick Lukkien gebrand op een resultaat in Rotterdam. "Excelsior is een ploeg voor het rechterrijtje", zegt Lukkien. Een directe concurrent dus in de strijd om lijfsbehoud.

Daarnaast is het een weerzien met voormalig Emmenaar, Reda Kharchouch. Hij speelt dit seizoen bij de Rotterdammers en heeft tot nu toe twee competitietreffers op zijn naam staan. Of hij gaat spelen is de vraag, hij is naar alle waarschijnlijkheid één van de acht die niet fit genoeg is om te starten.

Volg Excelsior - FC Emmen LIVE!