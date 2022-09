Julius Dirksen: 'Ik ben er klaar voor en heb er zin in'

FC Emmen moet het morgenavond in het uitduel tegen Excelsior stellen zonder aanvoerder Jeroen Veldmate. De routinier kampt met een enkelblessure en zal hoogstwaarschijnlijk worden vervangen door Julius Dirksen. De 19-jarige linksbenige verdediger maakte vorige week, tegen AZ, als invaller zijn debuut in het betaalde voetbal.

Excelsior is, volgens Dirksen, een directe concurrent van de Drentse club. "Daarom is het ook gewoon een belangrijk duel voor ons, waarin we vol voor de drie punten moeten gaan. Tot nu toe zijn we overigens niet ontevreden, al balen we nog steeds van dat onnodige gelijkspel tegen RKC."