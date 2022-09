Keziah Veendorp blij met nieuwe concurrent: 'Het niveau moet omhoog'

Glenn Bijl is met 88 eredivisieduels in het shirt van FC Emmen recordhouder en daarachter staat Keziah Veendorp stevig op plek 2. Met zijn 77 wedstrijden op het hoogste niveau voor de Drentse club kan hij voor de winterstop zijn voorganger op rechtsback evenaren, maar dan moet hij in alle wedstrijden die nog gaan komen in 2022 wel in actie komen.

"Tot nu toe speel ik nog", zegt Veendorp als hij wordt geconfronteerd met een vraag over zijn nieuwste concurrent: Mohamed Bouchouari, de Belgische verdediger die op de laatste dag van de transferwindow nog werd gehuurd van Anderlecht. "Concurrentie is ook goed en ik zie het niet als kritiek op mijn functioneren. Wel ben ik van mening dat het beter moet. Nu er een nieuwe concurrent is helemaal."

'Tot nu toe vind ik dat ik bij te veel momenten betrokken ben'

"Het moet stabieler worden, maar ik moet meer mee in het tempo. De grootste winst zit hem voor mij in het verdedigen, nu de tegenstanders een hoger niveau hebben. Spelers in de eredivisie zijn slimmer en sneller en daar moet ik me beter tegen bewapenen. Tot nu toe vind ik dat ik bij te veel momenten betrokken ben", vervolgt Veendorp.